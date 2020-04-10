С начала суток 10 апреля враг 10 раз нарушил перемирие, один наш воин ранен, - штаб ООС

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10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На все вражеские обстрелы Объединенные силы реагировали прицельным огнем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял наши позиции вблизи опытных, Красногоровки и Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Применяя дежурные огневые средства, украинские защитники жестко подавили огневую активность оккупантов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили шесть обстрелов с использованием запрещенных минского договоренностями вооружений.

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По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

С направления населенного пункта Золотое-5 оккупанты выпустили по окрестностям Орехово восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин.

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Днем возле Крымского враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, в результате вражеских обстрелов, получил ранения один из военнослужащих Объединенных сил.

На такие дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решимость наших воинов, оккупанты прекратили любую активность. Потери противника уточняются".

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