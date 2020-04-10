Уроки из Кремля. Как онлайн-уроки делают из украинских школьников юных путинцев. ВИДЕО

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В центре внимания нового выпуска "Без цензуры" - украинская школа-онлайн. Точнее то, как в перерывах между онлайн-уроками медведчуковские каналы делают из украинских школьников юных путинцев и сторонников "русского мира". И все это - с полного одобрения министерства образования.

Пока соцсети гудят об ошибках учителей на онлайн-занятиях, худшее происходит после их завершения. Ведь на медведчуковских телеканалах между онлайн-уроками школьникам запихивают в головы альтернативную гибридную историю о плохом МВФ, проклятых американцах, а еще - нацистах и маргиналах на Евромайдане и другую российскую пропаганду.

Почему власть не видит ничего плохого в том, что помощники российских пропагандистов влезают в головы украинским детям? Как они заманивают детей айфонами в "русский мир"? И можно ли с этим что-то сделать?