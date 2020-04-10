Полиция составила 4 тысячи протоколов за нарушение карантина, - Геращенко

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С начала карантина правоохранители составили 4000 административных протоколов на граждан, не придерживающихся режима ограничений.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"В Украине с начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов. В это же время во Франции оштрафованы около 500 000 граждан, а в Испании - 400 000. Большинство украинцев придерживается карантина", - сказал Геращенко.

По словам замминистра МВД, люди начали заботиться о себе. окружающих, осознавать, что лучший способ борьбы с COVID-19 - карантин и ограничение социальных контактов.

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Геращенко отметил, что преступность снизилась на 25-30%.

"Мы думаем, что это связано с тем, что преступники тоже люди и хотят сохранить свое здоровье. Сейчас не работают кафе, рестораны и дискотеки, поэтому снижение конфликтов, вызванных алкогольным опьянением. Снижение квартирных краж, поскольку люди сидят дома. Надеемся, что в мае Украине удастся выйти из карантина, а нам - удержать уровень преступности под контролем", - отметил он.

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