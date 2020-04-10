В Черновицкой области умерли 2 пациентов, у которых диагностировали COVID-19, - ОГА

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10 апреля в медицинских учреждениях Буковины умерли еще двое пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

66-летняя жительница села Тереблечье, что в Глыбокском районе, заболела 26 марта. 4 апреля состояние женщины ухудшилось, ее госпитализировали в реанимационное отделение Глыбоцкого центральной районной больницы. Быстрый тест на COVID-19 оказался положительным. У больной была двусторонняя нижнедолевая бронхопневмония и стенокардия. 9 апреля диагноз "коронавирус" подтвердили лабораторно. 10 апреля больная умерла.

В Путильской центральной районной больнице скончался 78-летний мужчина. Он попал в медицинское учреждение 8 апреля, был на кислородной дотации. Быстрый тест на COVID-19 показал положительный результат. Мужчина имел онкологическое заболевание и недавно перенес операцию. Его анализы из лабораторного центра о наличии или отсутствии коронавируса еще ждут.

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