У нас есть сильные кандидаты в мэры Харькова, Одессы, Львова и Днепра. Где-то мы будем побеждать, где-то занимать второе-третье место - "слуга народа" Качура

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В партии "Слуга народа" допускают, что мэры некоторых городов на предстоящих местных выборах будут баллотироваться от этой политической силы.

Каку передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказал народный депутат Александр Качура.

"Мы будем принимать решения в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе. Я не исключаю того, что кто-то из действующих мэров будет баллотироваться от "Слуги народа", которые пока что не являются членами нашей партии. Если они не замешаны ни в каких скандалах, за ними нет никакого негатива, возможно, они будут следовать тому образу кандидатов, который мы видим", - отметил Александр Качура.

"Мэр без депутатского корпуса и секретаря рады – английская королева, извините. Если выиграют мэры-самовыдвиженцы, мы будем с ними сотрудничать в любом случае. Это легитимно избранная власть. Мое видение, что мы должны выдвигать сильных кандидатов в каждом населенном пункте. ...Если человек действительно верит в свою победу, хороший специалист, мы поддержим такого кандидата, если он сильный и изъявил желание конкурировать с мэром, который находится на своей должности хоть 15 лет", - добавил также нардеп.

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При этом он выразил уверенность, что "Слуге народа" по результатам выборов удастся собрать большинство в местных советах.

"Где-то мы будем побеждать, где-то занимать второе-третье место. Здесь на первый план выходят все-таки персоналии, а не партия. Здесь совершенно другая повестка дня и избирательная кампания. ...Мы создадим в любом случае в том или ином совете конструктивное большинство для того, чтобы принимать необходимые этой территориальной общине, местному совету решения. Вне зависимости от того, какая будет политическая сила. Потому что на местном уровне политизация минимальная. Здесь рациональная повестка дня. Люди дела. Они строят лавочки на округе, устанавливают урны. Это работа не политика, а хозяйственника", - резюмировал Качура.

Вместе с тем, он считает, что у партии есть сильные кандидаты в мэры Харькова, Одессы, Львова и Днепра.

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