Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен, 30 млрд из него направим на поддержку пенсионеров, - Зеленский. ВИДЕО

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В традиционном видеообращении Президент Владимир Зеленский сообщил, что делают власти для борьбы с COVID-19 в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Наша борьба с коронавирусом продолжается. В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и на выходных. Параллельно мы наращиваем собственное производство. За несколько последних дней было отгружено 4 тыс. многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно.

Также хочу отметить важные инициативы правительства по изменению государственного бюджета. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен. За эти средства будет ощутимо увеличены выплаты врачам, которые противодействуют COVID-19 и осуществлены выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще - предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от коронавируса. Отдельно от средств Фонда почти 30 млрд гривен будет направлено нашим пенсионерам", - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, сто Приоритетом остается и проект "Большая стройка". Он будет стимулировать развитие экономики и создаст в Украине тысячи новых рабочих мест.

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Президент такде выразил поддержку учителям из проекта "Всеукраинская школа онлайн".

"Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться - не страшно. Страшно - за всю свою жизнь не создать ничего. Страшно - это самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому хейтеру, который считал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей", - сказал Зеленский.

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