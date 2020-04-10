"Новая почта" утвердила меры реагирования на случай заражения персонала COVID-19

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С целью обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников, пресечения возможности вероятного распространения коронавируса через почтовые отделения, руководство крупнейшего оператора почтовой связи "Новая почта" утвердило протокол реагирования в случае подозрения COVID-19 у персонала.

Алгоритм действий состоит из 10 пунктов, обязательных к немедленному выполнению руководителями подразделений компании, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

"Мы разделяем всю глубину ответственности за безопасность наших клиентов и сотрудников, которые в условиях развития эпидемии выполняют важную миссию, доставляя населению жизненно-необходимые товары, медикаменты, обеспечивая бесплатную логистику оборудования, средств индивидуальной защиты и других первостепенных товаров в медицинские учреждения страны. Именно по этой причине, руководством "Новой почты" разработан и утвержден протокол реагирования на вероятные случаи выявления инфекции у нашего персонала. Данная техника безопасности доведена до каждого структурного подразделения нашей компании и начинает действовать с завтрашнего дня", - заявил совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов.

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В соответствии с алгоритмом, в случае подозрения на коронавирусную инфекцию у сотрудника, почтовое отделение, в котором он работает, немедленно закрывается на дезинфекцию сроком на три дня. Сам сотрудник отправляется на сдачу ПЦР-теста. Незамедлительно составляется карта его контактов первого и второго уровней. Одновременно, на тестирование и двухнедельную самоизоляцию с сохранением 50% оклада отправляется весь персонал отделения. В случае отрицательных результатов ПЦР-тестирования – люди возвращаются к работе.



О действительных причинах закрытия отделения клиентам сообщат смс-сообщением. Посылки отправятся на дезинфекцию и через сутки перенаправятся в ближайшее отделение, о чем информируются получатели. Дезинфекционной обработке подлежит вся наличность. По истечению трех дней дезинфекции отделение возобновляет работу с новым временным штатом сотрудников.



Такая же логика действий будет применена для сотрудников терминалов и адресной доставки.



Правила гласят и о том, что в случае подтверждения подозрения на COVID-19, компания обязуется полностью заботиться о заболевшем сотруднике и членах его семьи, проживающих на одной территории. "Новая почта" обеспечит сопровождение лечения через страховую компанию, а его семью бесплатными лекарствами, продуктами питания и товарами первой необходимости.