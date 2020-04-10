Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук

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вакарчук

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает консультативный совет с представителями оккупированных территорий инструментом, при помощи которого Россия пытается затянуть войну.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я пользуюсь любой возможностью донести до международных партнеров Украины: консультативный совет — это инструмент не для окончания, а для затягивания войны, который пытается применить Россия. Это попытка усложнить все процессы и ослабить украинскую позицию", — написал Вакарчук.

Это мнение он озвучил во время состоявшейся накануне онлайн-дискуссии "Меняется ли переговорная позиция Украины?", организованной Atlantic Council.

"Нет смысла вести переговоры с марионетками Кремля. Говорить об окончании войны можно только с тем, кто начал и может закончить, — с Россией", — добавил Вакарчук.

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"И первым шагом этих договоренностей может быть исключительно продолжительное прекращение огня — не на неделю, а на год. Любые политические договоренности — только после этого", — подытожил он.

Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук 01

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Топ комментарии
+3 Лариса fb3d953c
Все равно говорит он и его партия правильные вещи и не нужно тут кидаться на них. Вам абы кидаться. Пусть каждая партия выскажется за зеленую змеиную власть и приведет их в сознание, а то вообще чокнулись.
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10.04.2020 20:00
+2 Василий Кибицкий
ну Петя же сидит в Раде, такие же 8% набрал. Даже рыги есть в Раде. Чем Вакарчук хуже ?
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10.04.2020 20:30
+1 Шимус
вылез голосящий ты нашь Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8503 зашкварий ты минский мля Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5708
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10.04.2020 19:36
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