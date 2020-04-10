"Я не уважаю Чорновол, но начинать "посадки" с нее считаю несправедливым и циничным", - Гриценко

8387

Анатолий Гриценко считает подозрение Татьяне Чорновол со стороны ГБР реваншем, не имеющим ничего общего с соблюдением закона.

Об этом политик заявил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Это не закон - это реванш. Татьяну Черновол как человека я не уважаю. Во время двух последних избирательных кампаний она (вместе с Луценко, Арьевым, Винником, Бригинцем, Палием, Цибулько и другими порохоботами) на всех каналах клеветала на меня и лила грязь и безосновательные обвинения во всевозможных преступлениях.

Но - если нынешняя власть решила начать "посадки" именно с Татьяны, то это я считаю несправедливым, циничным и опасным действием", - написал Гриценко.

Также читайте: Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?"

Напомним, 10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.