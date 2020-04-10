Пожары по всей Украине гасят 380 человек и почти 100 единиц техники, радиация в Чернобыльской зоне в пределах нормы, - Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о тушении пожаров в зоне отчуждения вокруг Чернобыля и на остальной территории Украины и о том, как дальше будут бороться с поджигателями.

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров держит на контроле ситуацию с пожарами в зоне отчуждения и в регионах Украины. К тушению пожаров привлечено 380 лиц и 100 единиц техники, среди которых 3 самолета и 2 вертолета", — написал премьер.

По словам Шмыгаля, в зоне отчуждения вокруг Чернобыля проводят усиленный дозиметрический контроль, и радиация находится в пределах нормы.

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Премьер-министр напомнил, что Минюст разработал законопроект об увеличении штрафов за выжигание сухостоя, и вскоре документ будет передан в Верховную Раду.

"ГСЧС и органы местной власти должны установить круглосуточный мониторинг в природных экосистемах, чтобы не допустить распространения пожаров. ОГА и КГГА должны запретить разведение костров в лесных массивах и выжигание сухой растительности и мусора", — добавил Шмыгаль.

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Напомним, 4 апреля спасателям поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

5 апреля там снова зафиксировали возгорание. По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.

Злоумышленник, по вине которого выгорели 5 га в Чернобыльской зоне, установлен. Ему вручили подозрение.

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По состоянию на пятницу, 10 апреля, борьба с пожаром в лесничествах в зоне отчуждения продолжается шестые сутки. Согласно прогнозам, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух должен попасть в столицу, но угрозы здоровью киевлян он не несет.