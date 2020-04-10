В Москве с понедельника вводят пропускной режим, - Собянин

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Для того, чтобы выйти из дому, жителям российской столицы нужно будет получать QR-код. Без ограничений смогут передвигаться силовики и представители властей.

О введении пропускного режима сообщил в обращении к москвичам мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

"На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района",— сказал господин Собянин в обращении к москвичам.

Он уточнил, что о сроках введения каждого этапа будет объявлено дополнительно.

Ранее источники сообщили изданию, что для каждого выхода из дому москвичам понадобится получать цифровой код. Так, граждане должны будут получать через портал городских властей одноразовый QR-код на поездки по Москве или за город, а также постоянные коды для походов на работу.

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Без ограничений передвигаться по городу смогут обладатели "заданных групп удостоверений", в том числе сотрудники силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации.

Москвичи, планирующие совершить "длительные поездки в городе и за город" (например, в поликлинику или на дачу), могут сделать это "только по заявке в заранее заданный адрес назначения", получив одноразовый код на портале мэрии.

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Работающие горожане смогут перемещаться без ограничений от квартир до офисов при условии предварительного получения постоянного кода.

В Москве за последние сутки выявлено 1124 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заразившихся достигло 7822. Всего в России зарегистрировано 11 918 случаев заражения, 94 человека скончались.