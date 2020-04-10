Предлагаю парламенту подумать о введении уголовной ответственности за сжигание сухой травы, - Зеленский

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пожар,гсчс

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде подумать над введением уголовной ответственности за сжигание сухой травы, что приводит к масштабным пожарам в экосистемах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский  заявил в своем видеообращении к украинцам в пятницу 10 апреля.

"Я приветствую решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до 6 тыс. грн. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия", - сказал он

Зеленский указал, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%.

"Ваше "безразлично" – это пожары на территории в 20 тыс. гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимается 3,5 тыс. человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "безразлично" были заметны даже со спутников НАСА", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+15 Valentin Nasus
"А давайте-ка запретим сжигать сухую траву!" - и, придумав этот мудрый приказ,Зеленский еще раз затянулся влажной травой, подумав про себя: "Все-таки я - гений!"
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10.04.2020 20:31
+13 Leonid Panteleev 5647a86b
И эт правильно, пора от травки отказаться. Только кокс
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10.04.2020 20:31
+6 Serg Sergeev
Вопрос
- а вы за контрабанду ввели уголовку?
- а за Коллаборационизм?
- а зе незаконное обогащение?
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10.04.2020 20:39
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