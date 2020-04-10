От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек

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вирус

Количество умерших от COVID-19 по всему миру уже превысило 100 000 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Worldometer.

По состоянию на 19:30 пятницы количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом достигло 100 260. Общее же число инфицированных COVID-19 в мире составляет 1 647 635 человек.

Стоит отметить, что количество тех, кто уже выздоровели от этой болезни составляет 369116.

Лидерами по количеству больных на данный момент являются США (478,109), Испания (157,053) и Италия (147,577).

В Украине по состоянию на пятницу лабораторно подтверждено 2204 случая коронавируса, из которых - 69 летальных. Число тех, кто в Украине уже выздоровел - 61.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Борьба с коронавирусом
смертность COVID-19
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Топ комментарии
+4 нетоварищ
Пох на коронавирус.От голода смерть реальнее. От недомедицины - она еще реальнее. Перезапугали так, что уже не страшно. Зеля, ты бы на велосипед пересел .Будь ближе к людям.
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10.04.2020 20:45
+4 Вася Шевченко f77d76ba
От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек - Цензор.НЕТ 5870

...
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10.04.2020 20:46
+2 Серый Вовк
Ничего не поделаешь мы все умрём ,так уж устроен Мир . От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек - Цензор.НЕТ 5287
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10.04.2020 20:45
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