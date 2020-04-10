"Слуга народа" Лерос: никто не лезет на коррупционеров при власти. Дело Чорновол - месть за изгнание Януковича

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Депутат "Слуги народа" Гео Лерос не понимает, почему не сидят организаторы убийства Небесной Сотни, но при этом хотят посадить Татьяну Чорновол, и чувствует в происходящем "привкус поребрика".

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, почему начали сажать за убийства на Майдане с Татьяны Чорновол. Не понимаю, потому что не сидят организаторы убийств Небесной сотни, при этом посадить хотят только Чорновол и даже пожизненно", — написал Лерос.

По словам депутата, к Татьяне можно по-разному относиться из-за ее сложного характера, но следует признать, что она была одним из рупоров Революции Достоинства, а ее муж погиб на войне.

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"Эта ситуация больше похоже на месть и расправу за позорное изгнание окружения Януковича из страны. Адвокат Януковича, а сегодня первый зам ГБР Бибиков, очевидно, видит Революцию Достоинства иначе, чем украинские патриоты", — написал Лерос.

Депутат назвал происходящее примером избирательного правосудия.

"Преследуют тех, кто утратил власть и кого не сложно добить, но никто не полезет на коррупционеров при власти, таких, как глава офиса, у которого не зря теперь появился новый политтехнолог, который ранее был политтехнологом Януковича", — добавил Лерос.

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"Теперь понятно, кто меняет украинскую повестку и кто организовывает цензуру. Этот привкус поребрика становится очень отчетливый", — подытожил он.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

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Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос.