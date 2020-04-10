Побывавшие в российском плену МБАКи "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в ближайшее время вернутся из ремонта, - Воронченко

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Побывавшие в российском плену малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск", и рейдовый буксир "Яны Капу" в ближайшее время вернутся из ремонта в состав ВМС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Сейчас, согласно заключенных договоров, на ГП "Николаевский судостроительный завод" продолжается финальный этап восстановления МБАКа "Никополь".

"Подразделениями технического обеспечения ВМС Украины завершен первый этап восстановления рейдового буксира "Яны Капу". На государственном предприятии "Николаевский судостроительный завод" проведен плановый доковый ремонт МБАК "Вышгород". Артиллерийский катер и рейдовый буксир готовятся к переходу в пункт постоянного базирования", - рассказал командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Воронченко.

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"На малом бронированном артиллерийском катере "Бердянск", который был поражен средствами ФСБ РФ, завершены все виды экспертиз, как со стороны наших так и иностранных специалистов, представляющих Украину в международных судах. В короткие сроки МБАК "Бердянск" будет поставлен на ремонт", - добавил глава национального флота.

Напомним, МБАКи "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" были захвачены ФСБ РФ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула корабли Украине.

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