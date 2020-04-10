В Украине коронавирусом заразились 334 медработника, - глава Минздрава Степанов

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степанов

334 медицинских работника заболели коронавирусной инфекцией в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Действительно, у нас из 2 тыс. 203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - сказал он.

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Коронавирус и карантин
карантин медицина врачи медсестра Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Вася Шевченко f77d76ba
та да...самолетами-вертолетами доставляется а потом машинами-прицепами тыбзится
до больниц доходят объедки...
В Украине коронавирусом заразились 334 медработника, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 4693
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10.04.2020 21:09
+6 vitaliymkua
Це так все було готово до епідемії...
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10.04.2020 21:06
+4 Ольга Мартынюк 8c212b17
Замість того, щоб приготуватись, міністр Скалецька відпочила в Санжарах і ще й за це одержала подяку.
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10.04.2020 21:11
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