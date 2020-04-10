Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии. ФОТО

11133

Приказом Министерства обороны №115 от 09.04.20 по результатам успешных государственных испытаний беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ "Фурия" принят на вооружение украинской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"БпАК А1-СМ "Фурия" является первым отечественным комплексом, разработанным частной компанией, который был принят на вооружение украинской армии", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конструкторы "Укроборонпрома" представили первый дрон своего производства "Берегиня". ВИДЕО