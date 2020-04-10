Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии. ФОТО

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Приказом Министерства обороны №115 от 09.04.20 по результатам успешных государственных испытаний беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ "Фурия" принят на вооружение украинской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Отечественный беспилотник Фурия принят на вооружение украинской армии 01

"БпАК А1-СМ "Фурия" является первым отечественным комплексом, разработанным частной компанией, который был принят на вооружение украинской армии", - говорится в сообщении.

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Оборона
армия беспилотник Минобороны
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Топ комментарии
+12 Paulo Kit
Они приходят это крещение ещё с 14-го года. Слава волонтерам аеророзвідки!
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10.04.2020 21:34
+9 Igor V 184bb5c7
Отлично, только для начала этим фурия нужно провести боевое крещение по казармам и артскладам братушек зебилов в лугандоне
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10.04.2020 21:30
+7 Harib Da
Шо скажет Касьянов? Зрада или нет?
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10.04.2020 21:29
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