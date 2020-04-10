Если сейчас не принимать решения в энергетике, завтра мы войдем в кризис без света, угля и с проблемами с нефтью и газом - Яценюк во время онлайн дискуссии КФБ

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"Если сейчас не принимать решения, как мы будем действовать завтра и послезавтра в энергетике, то завтра и послезавтра мы войдем в энергетический кризис, где не будет ни света, ни угля, где могут быть проблемы с нефтепродуктами и где рано или поздно будут проблемы с газом", - подчеркнул Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в пятницу, 10 апреля, во время второй онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня мировые тенденции на рынке энергетики впечатляющие; "Это рекордные падения цен на нефть, которые никто не ожидал, которые не связаны непосредственно с коронавирусом, а связаны с тем, что Россия фактически вышла с условиям из ОПЕК".

В то же время, отметил он, кризис в энергетике для потребителей - это "когда нет света, газа или электроэнергии": "Только тогда люди понимают, что это кризис. И вроде сегодня этого всего не существует на поверхности. Но это как вирус. Когда человек только заболел, то в первый день ничего не происходит. Но это не значит, что это вирус не разрушает организм и послезавтра не будет температуры ".

Он привел пример кризиса 2014: "Свет был, газ был, тепло было, - и все даже не представляли, в каком энергетическом кризисе мы находимся".

Арсений Яценюк отметил, что падение цен на нефть в краткосрочной перспективе выглядит хорошо для потребителей: "Падает цена на заправке, падает цена на природный газ, должна падать стоимость тепла и себестоимость для крупных перевозчиков, в том числе и для" Укрзализныци ". Все вроде бы звучит хорошо ".

В то же время, подчеркнул Арсений Яценюк, такое видение ситуации однобокое: "Как только падают цены на энергоресурсы, происходит банкротство добывающих компаний. Им просто не хватает ресурса, чтобы добывать. И Украина в этой ситуации может очень сильно пострадать. Нам очень трудно конкурировать. И наша цель - энергонезависимость - может стоять под угрозой".

"Мы всегда должны помнить, что Россия - не просто государство-агрессор, но и наш конкурент. Если Саудовская Аравия фактически борется с Россией и выигрывает на энергетическом рынке, то члены украинского парламента от "Слуги народа" вроде Геруса, наоборот, - открывают энергетический рынок Украины для России через поправку к закону по электроэнергетике", - подчеркнул лидер "Народного фронта" .

"Сейчас правительство должно сконцентрироваться на том, что деньги, сэкономленные от падения цен на энергоресурсы, не должны розтринькуватися", - отметил он.

Многие правительства, отметил Арсений Яценюк, как только уменьшаются расходы, начинают заниматься популизмом: "У этого популизма хватит ровно на месяц. Недовыполнение государственного бюджета с начала года - 83 миллиардов гривен, то есть 3 миллиарда долларов. А у них ни программы с МВФ, ни изменений с законом о государственном бюджете. И я не вижу вообще света в конце тоннеля. Почему сегодня такое безволие в принятии решений? "

Необходимым шагом для правительства, по мнению Арсения Яценюка, должно быть создание стабилизационного фонда: "Возможно, надо самим закупать нефть, газ и уголь для того, чтобы спасать украинские энергетические компании, как делали в США".

"Необходимо значительную часть средств отправлять на добычу и энергоэффективность. И здесь важно, как правительство поведет себя по ключевой украинской компании - "Нафтогаза", и ко всем участникам частного сектора. Потому что мы на грани банкротства компаний электроэнергетики. Тепловую энергетику они почти добили, сейчас они добивают атомную энергетику ", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил необходимость безотлагательно внести в парламент кандидатуру на пост министра энергетики: "Как вообще можно управлять энергетикой, не имея министра? Кто в них ответственный за энергетику?"

Он также подчеркнул, что Национальная комиссия по регулированию энергетики должна быть "не политической организацией, а исключительно экономической - принимать решения исключительно для украинской экономики и для граждан Украины": "Но в стране есть премьер-министр. Когда я был премьер-министром, то возглавлял энергетический штаб. Премьер должен безотлагательно включиться в то, чтобы регулировать сегодня все проблемы энергетики. И решить вопрос как для украинских, так и для украинских энергетических компаний ".

Участие во второй онлайн дискуссии КФБ приняли Лариса Галадза, Посол Канады в Украине; Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"; Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова; Елена Павленко, эксперт по энергетике, Президент аналитического центра DiXi Group; Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго; Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft. Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.