Украина отправила в Южную Корею очередной борт за спецсредствами защиты, - Офис Президента. ФОТО

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В Южную Корею отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину следующую партию специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Украина отправила в Южную Корею очередной борт за спецсредствами защиты, - Офис Президента 01

"По личному поручению Президента Владимира Зеленского этим бортом также будут доставлены на родину 10 граждан Южной Кореи, которые изъявили желание вернуться домой, но не смогли вылететь из Украины из-за ограничений международного авиасообщения.

На обратном пути самолет привезет в Украину многоразовые защитные костюмы и другие средства защиты, которые затем будут переданы в медицинские учреждения в регионах", - говорится в сообщении.

Украина отправила в Южную Корею очередной борт за спецсредствами защиты, - Офис Президента 02

Напомним, во время традиционного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом Зеленский в очередной раз подчеркнул, что спецсредства защиты должны доставляться не только в опорные больницы, но и во все другие медучреждения страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом

"Ранее Украина доставила из Южной Кореи 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тесты уже используют в украинских больницах", - напомнили в Офисе Президента.

Коронавирус и карантин
карантин Южная Корея Офис Президента COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Иннокентий beer
На заднем дворе Минздрава уже очередь стоит.
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10.04.2020 21:51
+3 Чип
Да прошло уже более 100 дней от первого уведомления об этой заразе а Украина еще нихуя для защиты так и не сделала только засылает по миру за тем кто и что подаст.А главное чтоб даром.
Вот Вам и забота о налогоплательщиках
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10.04.2020 21:58
+2 Семен Шкаралупа
А де ролік? Украина отправила в Южную Корею очередной борт за спецсредствами защиты, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3351
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10.04.2020 21:51
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