Украина отправила в Южную Корею очередной борт за спецсредствами защиты, - Офис Президента. ФОТО

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В Южную Корею отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину следующую партию специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"По личному поручению Президента Владимира Зеленского этим бортом также будут доставлены на родину 10 граждан Южной Кореи, которые изъявили желание вернуться домой, но не смогли вылететь из Украины из-за ограничений международного авиасообщения.

На обратном пути самолет привезет в Украину многоразовые защитные костюмы и другие средства защиты, которые затем будут переданы в медицинские учреждения в регионах", - говорится в сообщении.

Напомним, во время традиционного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом Зеленский в очередной раз подчеркнул, что спецсредства защиты должны доставляться не только в опорные больницы, но и во все другие медучреждения страны.

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"Ранее Украина доставила из Южной Кореи 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тесты уже используют в украинских больницах", - напомнили в Офисе Президента.