Трамп и Путин обсудили коронавирус и цены на нефть, - Белый Дом

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Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопрос пандемии COVID-19, ситуацию на мировом рынке нефти и другие глобальные вопросы.

Об этом проинформировали в пресс-службе Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Президенты Трамп и Путин обсудили последние шаги, предпринятые в борьбе с пандемией коронавируса, а также достижение стабильности на мировых энергетических рынках", - отметили с американской стороны.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что в разговоре также были затронуты "двусторонние и мировые вопросы".

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Это не первый разговор Трампа с Путиным за последнюю неделю.

Накануне глава Белого дома заявил, что говорил с президентом Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом о нефтяном соглашении, достигнутом в рамках ОПЕК+. До этого президент США также поддерживал связь с лидерами стран в контексте достижения соглашения о стабилизации цен на энергетическом рынке.

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