За последнюю неделю количество официальных безработных увеличилось на 50 тысяч, - Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что делать тем, кто остался без работы, и действия власти по поддержке граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер отметил: "У нас сегодня более 320 тысяч официально зарегистрированных безработных. За последние две недели это количество возросло почти на 50 тысяч. Если сравнить - то до введения карантина в среднем регистрировалось в день около тысячи человек, то сегодня 4-5 тысяч регистрируются безработными. И мы на самом деле приглашаем делать это. Мы максимально упростили процедуру. Сегодня это возможно сделать дистанционно, не приходя в центры занятости.

Мы сегодня усиляем (надеюсь, что политика будет отставлена в сторону) мы примем бюджет, который будет иметь фонд на борьбу с коронавирусоми будет усиливать как раз наши фонды социальные, чтобы поддержать украинцев".