Женщина, заболевшая первой в области, и врач выздоровели от COVID-19 на Хмельнитчине

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Из Хмельницкой инфекционной больницы выписали двух пациентов, выздоровевших от COVID-19. В учреждении остались 16 пациентов с этим диагнозом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила главный врач Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная, информирует Цензор.НЕТ.

Среди выздоровевших – 29-летняя хмельничанка, у которой первой в области диагностировали эту болезнь, и местный врач. Выздоровление подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР-исследованиями.

По словам Поддубной, обе женщины после лечения должны самоизолироваться на 14 дней. После выписки двух пациентов в Хмельницкой области осталось 16 больных коронавирусной инфекцией.

Читайте на Цензор.НЕТ: Первая пациентка с подтвержденным коронавирусом на Закарпатье выздоровела, - ОГА

Коронавирус и карантин
карантин Хмельнитчина COVID-19 коронавирус выздоровление
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Топ комментарии
+1 Борис Козлов 6516a265
есть немало случаев рецидива - выпускают больного(типо выздоровевшего), а он потом опять в гости, перезаражав еще х.з. сколько
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10.04.2020 22:18
+1 patriotukrainy
Когда люди выздоравливают на фоне такого громадного мирового мора, это очень хорошо. Здоровья им и долгой счастливой жизни, если таковая возможна.
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10.04.2020 22:18
+1 Петр Дибров 4c656e43
А бывает что остерегаешься вируса, а бац , и кирпич по голове!
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10.04.2020 22:22
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