Женщина, заболевшая первой в области, и врач выздоровели от COVID-19 на Хмельнитчине

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила главный врач Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная, информирует Цензор.НЕТ.
Среди выздоровевших – 29-летняя хмельничанка, у которой первой в области диагностировали эту болезнь, и местный врач. Выздоровление подтверждено двумя отрицательными результатами ПЦР-исследованиями.
По словам Поддубной, обе женщины после лечения должны самоизолироваться на 14 дней. После выписки двух пациентов в Хмельницкой области осталось 16 больных коронавирусной инфекцией.
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