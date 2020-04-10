"Малый и средний бизнес на время карантина может не платить проценты и тело кредита", - Шмыгаль. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
Шмыгаль заявил, что Кабмин работает над планом выхода из кризиса.
Он подчеркнул: "Мы работаем над планом круглосуточно. Он будеи самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов".
Отвечая на вопрос, что такое "кредитные каникулы?", премьер заявил: "Кредитные каникулы - это то, что предприятия малого и среднего бизнеса получат возможность не платить проценты на время карнтина, не платить тело (кредита, - ред) на время карантина. Более того там целый ряд досточно хороших программ, которые смягчат прохождение этого кризиса".
Антисептиков, масок ,респираторов - нет
Лично вчера спросила в магазине