Уголовное дело против Чорновол включит групповой механизм защиты майдановцев, - Мушак

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Экс-нардеп Алексей Мушак заявил о том, что начало уголовного преследования против Татьяны Чорновол консолидирует против власти все майдановские силы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мушак подчеркнул: "Это только мне кажется, что Зеленского активно готовят "под снос"?

Дело по Чорновол не имеет юридической перспективы, хотя бы через квалификацию статьи умышленное убийство. Абсолютно недоказуема вещь. Но дело не в этом.

Сегодняшние события это плевок в лицо нам всем, кто стоял на Майдане. Это четкий сигнал, что следующим может стать каждый из нас. Это включение группового механизма защиты майдановцев. И как следствие атака единого столба власти. Я не уверен, что из этого понимает Зеленский. Но его толкают на прямую конфронтацию с наиболее активной и подготовленной к борьбе частью общества. Не стоит говорить, что это может закончиться плачевно для президента и самое главное Украины. Дай Бог, нам всем мудрости".

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

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Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос.