Уголовное дело против Чорновол включит групповой механизм защиты майдановцев, - Мушак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Мушак подчеркнул: "Это только мне кажется, что Зеленского активно готовят "под снос"?
Дело по Чорновол не имеет юридической перспективы, хотя бы через квалификацию статьи умышленное убийство. Абсолютно недоказуема вещь. Но дело не в этом.
Сегодняшние события это плевок в лицо нам всем, кто стоял на Майдане. Это четкий сигнал, что следующим может стать каждый из нас. Это включение группового механизма защиты майдановцев. И как следствие атака единого столба власти. Я не уверен, что из этого понимает Зеленский. Но его толкают на прямую конфронтацию с наиболее активной и подготовленной к борьбе частью общества. Не стоит говорить, что это может закончиться плачевно для президента и самое главное Украины. Дай Бог, нам всем мудрости".
10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
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Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос.
ЗЕ пора на свалку истории.
Він розуміє, що потім всі ті бені портнови бібікові повтікають, я його пуделя циркового за ті катні дзвоники візьмуть і відповідати буде за все він особисто.