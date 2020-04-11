Пособия по безработице будут увеличены, - министр экономики Петрашко. ВИДЕО

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Министр экономики Игорь Петрашко рассказал о том, как власть облегчает получение помощи люди, оставшимся без работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Петрашко заявил: "Мы в первую очередь пытаемся сохранить рабочие места, какие уже есть. Премьер уже анонсировал несколько программ. Большинство из них направлены на то, чтобы предприятия могли получить деньги для того, чтобы не увольнять людей"

Он подчеркнул что все делается для того, чтобы люди могли дистанционно подаваться на пособие по безработице, "получали максимальные выплаты".

Министр отметил: "Мы сейчас будем увеличивать выплаты по безработице". 

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Топ комментарии
+10 oleg1966
Поколение "новых лиц" не просто ничего не умеет руками, их нельзя подпускать даже к таблице умножения - поломают
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11.04.2020 00:12
+6 XENOmorph X e9763c3a
Допоки олігархат не буде знищений,до тоді нічого не буде.Не плутати олігархів,з просто багатими людьми.
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11.04.2020 00:13
+4 Igor L
Якщо працівника звільнили за власним бажанням, він 3 місяці не отримуватиме жодної допомоги по безробіттю! Цей пункт потрібно змінити, бо багато хто звільняється примусово за бажанням працедавців і не знає цієї норми або під час звільнення працедавець звільняє як йому хочеться і потім безробітний не може отримати пособіє! Дискримінація звільнених по статті звільнення має бути усунута, бо це реальний капкан! Яка різниця для держави як звільнили працівника "за власним бажанням" чи "за згодою сторін"? Чому одним надають допомогу а іншим не надають? Зараз жодна людина не йде з роботи через власні бажання, тому допомогу потрібно надавати всім безробітним без виключення!
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11.04.2020 00:28
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