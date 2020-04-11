НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет частный интерес в "деле Майдана" (обновлено). ДОКУМЕНТ

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Национальное агентство по предупреждению коррупции пришло к выводу, что заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков ранее осуществлял защиту бывшего президента Виктора Януковича как адвокат.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном ответе НАПК на запрос общественной организации"Адвокатская совещательная группа", которая занимается расследованием преступлений на Майдане

В документе отмечается: "Установлено, что Бабиков А.П. до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту бывшего Президента Украины Януковича В.Ф. в уголовном производстве, досудебное расследование которого обеспечивалось следователями Третьего следственного отдела (отдел по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах) Третьего управления организации досудебных расследований (Управление по расследованию военных преступлений) Государственного бюро расследований.

Этот факт обуславливает существование частного интереса у Бабикова А.П. в ходе и результатах досудебного расследования указанного производства".

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При этом в НАПК отметили, что частный интерес Бабикова как бывшего адвоката Януковича еще не означает наличия конфликта интересов. Конфликт интересов возникает только если у лица есть полномочия для того, чтобы реализовать свои частные интересы, сказано в документе.

"У Бабикова А.П. потенциальный конфликт интересов будет возникать при отсутствии Директора Государственного бюро расследований", - отметили в НАПК.

В "Адвокатской совещательной группе" считают, что Бабиков или Венедиктова, предоставляя информацию НАПК, умолчали о ряде уголовных производств, которые расследуют подчиненные Бабикова.

"Это так называемое дело об узурпации власти и уголовные производства, которые инициировал Бабиков в интересах Януковича против прокуроров управления спецрасследований ГПУ", - сказано в сообщении "Адвокатской совещательной группы".

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Расследование преступлений на Майдане
преступления против Майдана ГБР Бабиков
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НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана" - Цензор.НЕТ 3955 НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана" - Цензор.НЕТ 2766
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11.04.2020 06:38
+35 Olga A 6130c05e
А что случилось?
НАПК очнулось? С чего бы это???
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11.04.2020 00:37
+29 Хома Брут bc1bc1dc
Ты ДУРА !!! Адвокат не может быть следователем, свидетелем, экспертом и т. д. по тем делам, по которым он был защитником
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11.04.2020 07:33
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