НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана"

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном ответе НАПК на запрос общественной организации"Адвокатская совещательная группа", которая занимается расследрванием преступлений на Майдане
В документе отмечается: "Установлено, что Бабиков А.П. до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту бывшего Президента Украины Януковича В.Ф. в уголовном производстве, досудебное расследование которого обеспечивалось следователями Третьего следственного отдела (отдел по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах) Третьего управления организации досудебных расследований (Управление по расследованию военных преступлений) Государственного бюро расследований.
Этот факт обуславливает существование частного интереса у Бабикова А.П. в ходе и результатах досудебного расследования указанного производства".
НАПК очнулось? С чего бы это???