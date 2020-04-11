COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 11 апреля во всем мире зарегистрировали 1 698 416 случаев заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений по прежнему США - там число заболевших перевалило за полмиллиона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 376 677 человек. Также во всем мире зарегистрировали 102 774 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших за сутки выросло на 2093 до 18 777. Число выздоровевших достигло 29 132, заболевших - 501 419.

В Италии за все время заболели 147 577 человек. В то же время умерли 18 849, вылечились 30 455 человек.

Испания сообщает о 158 273 инфицированных. Из них 55 668 выздоровели, 16 081 человек умерли.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в Италии, США, Испании и Франции.

Так, во Франции умерли 13 215 человек, в Великобритании – 8 974, в Иране – 4 232, Бельгии - 3 019, в Германии - 2 736, в Нидерландах – 2 520, в Турции - 1 006, в Швейцарии - 1 002.

В РФ число зараженных достигло 11 917 человек, умерли - 94; в Беларуси - 1 981, умерли - 19; в Польше - 5 955, умерли - 181; в Молдове - 1 438, умерли - 29; в Венгрии - 1 190, умерли - 77; в Румынии - 5 467, умерли - 270; в Словакии - 715, умерли - 2.