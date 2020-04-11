Враг применил 120-мм минометы под Новотошковским: ранены два бойца

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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики, нарушая Минские соглашения, обстреляли позиции украинских подразделений в районе Новотошковского на Луганщине.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Оба военнослужащих были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где им предоставили надлежащую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.

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