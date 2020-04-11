Зеленский в субботу посетит участок разведения сил в зоне ООС, - СМИ

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Зеленский в субботу посетит участок разведения сил в зоне ООС, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу посетит с рабочей поездкой Донецкую и Запорожскую области, побывает на участке разведения сил в зоне ООС.

Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По данным агентства, глава государства ознакомится с обстановкой на участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

В Покровске Донецкой области Зеленский ознакомится с функционированием палаточного городка для инфекционных больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.

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Также президент побывает в Бердянске Запорожской области, где ознакомится с вопросом создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" Военно-морских сил Украины.

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+30 Підлога Маккартні
превет зебилу от девчонок: Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3686
Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7789
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11.04.2020 11:00
+29 Лео Кот
это да...
такого презика Московия ждала все 29 лет..
они и сепаров уберут с позиций на 10 км..., что бы случайно кто не выстрелил...
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11.04.2020 10:41
+27 Олексій Миколайович b9eb4df5
Зеленский в субботу посетит участок разведения сил в зоне ООС, - СМИ - Цензор.НЕТ 2793
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11.04.2020 10:39
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