Зеленский в субботу посетит участок разведения сил в зоне ООС, - СМИ

Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По данным агентства, глава государства ознакомится с обстановкой на участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.
В Покровске Донецкой области Зеленский ознакомится с функционированием палаточного городка для инфекционных больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.
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Также президент побывает в Бердянске Запорожской области, где ознакомится с вопросом создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" Военно-морских сил Украины.
такого презика Московия ждала все 29 лет..
они и сепаров уберут с позиций на 10 км..., что бы случайно кто не выстрелил...