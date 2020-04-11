Ограничение свободы передвижения граждан в ряде регионов носит рекомендательный характер, - Нацполиция

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киев,карантин

Решение областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят исключительно рекомендательный характер.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины принят ряд карантинных мероприятий и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а полиция и Нацгвардия прежде всего проводят широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения.

В то же время, подчеркивают в пресс-службе, в ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля по 06 часов утра 13 апреля).

"Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введенння правового режима чрезвычайного положения", - говорися в сообщении.

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Коронавирус и карантин
карантин Нацполиция COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+15 kostjaua5
Как всегда слились мусора,когда им закон показывают.Нужно служить,а не прислуживать захарам и авакянам.
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11.04.2020 10:42
+13 Денис Шпортун
Количество обращений в суд огромное, штрафы выписанные суды отменяют. Количество статей конституции нарушено минимум 5 штук. Ну и понятно козлами отпущения ментов все делать начали.
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11.04.2020 10:48
+13 Підлога Маккартні
Если одеть граждан, которые выходят из дому в шерстяные свитера, а милиционерам выдать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество:
Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9192
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11.04.2020 10:55
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