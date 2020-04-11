Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак

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Производство по событиям шестилетней давности было зарегистрировано 3 недели назад непосредственно в ГБР, хотя ранее его уже расследовала прокуратура.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак, информирует Цензор.НЕТ.

"Интересно, что производство по событиям шестилетней давности было зарегистрировано 25.03.2020 (три недели назад!) года непосредственно в Государственном бюро расследований, хотя именно этот эпизод уже был расследован следственной группой Сергея Горбатюка", — написал он.

Чумак считает, что действия ГБР "не вмещаются в рамки здравого смысла".

"Я так понимаю, что это попытка показать "беспристрастие" в расследовании дел Майдана", — добавил он.

Чумак отметил, что пишет об этом, не взирая на давний личный конфликт с Татьяной Чорновол.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

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Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак.