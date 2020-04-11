Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак

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Производство по событиям шестилетней давности было зарегистрировано 3 недели назад непосредственно в ГБР, хотя ранее его уже расследовала прокуратура.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак, информирует Цензор.НЕТ.

"Интересно, что производство по событиям шестилетней давности было зарегистрировано 25.03.2020 (три недели назад!) года непосредственно в Государственном бюро расследований, хотя именно этот эпизод уже был расследован следственной группой Сергея Горбатюка", — написал он.

Чумак считает, что действия ГБР "не вмещаются в рамки здравого смысла".

"Я так понимаю, что это попытка показать "беспристрастие" в расследовании дел Майдана", — добавил он.

Чумак отметил, что пишет об этом, не взирая на давний личный конфликт с Татьяной Чорновол.

Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак 01

Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак 02

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

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Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак.

Подозрение Чорновол
ПР Чорновол Татьяна Чумак евромайдан ГБР
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Топ комментарии
+34 Леопольд Пупкин 3338be95
Как-то ты слабенько и мелко... Учись студент:
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Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак - Цензор.НЕТ 8347
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11.04.2020 11:15
+23 ВКЛ_это_мы_01
Интересная ситуация с этим "умышленным убийством" - жертва, при явной опасности, продолжает заниматься своими делами...
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11.04.2020 11:12
+22 Люцифер
И это мы еще не услышали веское мощное слово Лысого и хора Мотузки.
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11.04.2020 11:09
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