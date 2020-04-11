Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов

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Министерство здравоохранения Украины готово присоединиться к глобальным клиническим испытаниям "Солидарность" Всемирной организации здравоохранения, конечная цель которых — найти лекарство от коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на встрече с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Украина заинтересована в том, чтобы присоединиться к глобальным клиническим испытаниям "Солидарность", направленным на то, чтобы найти лекарство от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Мы готовы изучить технические и технологические возможности присоединения к испытаниям и уже определили координаторов этого проекта со стороны министерства. Также нам интересны и другие направления взаимодействия, в частности, по увеличению количества проведенных тестов на выявление COVID-19", - подчеркнул Степанов.

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По словам главы ВОЗ в Украине Хабихта, международное сообщество максимально настроено на помощь Украине, и ВОЗ готова реализовать вышеуказанные инициативы в кратчайшие сроки.

"Нам важно развивать сотрудничество, чтобы совместными усилиями победить коронавирус. А уже потом, когда пандемия закончится, вместе работать для улучшения украинской системы здравоохранения", - резюмировал Степанов.

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