Трамп пригрозил санкциями странам, не желающим забирать своих граждан из США: Несут неприемлемые риски для американцев

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Президент США Дональд Трамп вечером в пятницу, 10 апреля, подписал меморандум, предполагающий введение санкций в отношении стран, которые неоправданно затягивают принятие своих граждан, желающих выехать из Соединенных Штатов в условиях пандемии.

Об этом со ссылкой на DW сообщает Цензор.НЕТ.

"Государства, которые не принимают или неоправданно откладывают принятие своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски для американцев в сфере общественного здравоохранения. Соединенные Штаты должны быть в состоянии осуществить возвращение на родину иностранных граждан, которые нарушают законы США", - подчеркивается в распространенном Белым домом документе.

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В соответствии с меморандумом Госсекретарь США Майкл Помпео должен запустить план по введению санкций в рамках Закона об иммиграции и гражданстве не позднее, чем через семь дней после получения уведомления со стороны министерства внутренней безопасности.

Ограничительные меры могут быть отменены, если "иностранное государство без необоснованных задержек возобновило прием" своих граждан, подчеркивается далее в документе.

Меморандум должен прекратить свое действие 31 декабря, если не будет продлен.