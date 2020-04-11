Трамп пригрозил санкциями странам, не желающим забирать своих граждан из США: Несут неприемлемые риски для американцев

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трамп

Президент США Дональд Трамп вечером в пятницу, 10 апреля, подписал меморандум, предполагающий введение санкций в отношении стран, которые неоправданно затягивают принятие своих граждан, желающих выехать из Соединенных Штатов в условиях пандемии.

Об этом со ссылкой на DW сообщает Цензор.НЕТ.

"Государства, которые не принимают или неоправданно откладывают принятие своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски для американцев в сфере общественного здравоохранения. Соединенные Штаты должны быть в состоянии осуществить возвращение на родину иностранных граждан, которые нарушают законы США", - подчеркивается в распространенном Белым домом документе.

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В соответствии с меморандумом Госсекретарь США Майкл Помпео должен запустить план по введению санкций в рамках Закона об иммиграции и гражданстве не позднее, чем через семь дней после получения уведомления со стороны министерства внутренней безопасности.

Ограничительные меры могут быть отменены, если "иностранное государство без необоснованных задержек возобновило прием" своих граждан, подчеркивается далее в документе.

Меморандум должен прекратить свое действие 31 декабря, если не будет продлен.

Коронавирус и карантин
карантин санкции США Трамп COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Денис Шпортун
Трамп сдулся, оказалось Обама был прав с своей программой общественного здравоохранения. Для Трампа этот вирус может стоить поста президента. Закрыл комиссию по Пандемии, сказал вируса нет, потом 2 недели отрицал наличие и сказал что все фантастика, а когда трупы пошли начал заднюю сдавать. Ну и хваленая американская система здравоохранения просто посыпалась.
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11.04.2020 12:59
+2 три - пятнадцать
де клоп не пролзет
и мух не пролетит
там завсегда кацап - следи за ним следи...
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11.04.2020 13:07
+1 три - пятнадцать
але- лахта вас по скока на смене?
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11.04.2020 13:09
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