НАПК не обнаружило у Бабикова конфликта интересов, - ГБР

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Государственное бюро расследований подчеркивает, что проверка Национального агентства по противодействию коррупции не показала наличия у первого замглавы ГБР Александра Бабикова конфликта интересов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"НАПК отмечает отсутствие у Александра Бабикова конфликта интересов при осуществлении полномочий первого заместителя директора ГБР, и установлено, что он не наделен служебными полномочиями по принятию решений, совершению или не совершению действий по уголовным производствам, в том числе в связанных с событиями на Майдане в 2013-2014 годах", — сказано в сообщении ГБР.

Также НАПК констатировало, что руководство ГБР приняло меры для предотвращения возникновения в деятельности Бабикова конфликта интересов, добавили в ведомстве.

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При этом Государственное бюро расследований ссылается на сообщение о результатах проверки НАПК, опубликованное на сайте Агентства еще 20 марта.

На результаты этой же проверки ссылались члены общественной организации "Адвокатская совещательная группа". Накануне они указали, что Бабиков, согласно выводам НАПК, действительно был адвокатом Януковича. И у него в делах Майдана есть частный интерес. А конфликт интересов может возникнуть в случае отсутствия директора ГБР.

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