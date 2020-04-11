Венедиктова обманывает общество. Это видно по делу о гибели мужчины в офисе ПР в 2014-м, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, не существует никаких препятствий для расследования преступлений, совершенных во время Революции достоинства. Поэтому, призывы отменить амнистию для участников Революции - это попытка понравиться представителям режима Януковича и их сторонников", - утверждает он.
"Во-вторых, госпожа Венедиктова явно ввела в заблуждение общество, обещая быть беспристрастной. Мы видим системное наступление на достижения Революции достоинства, дискредитацию ее участников со стороны политически зависимых ГБР и Офиса генпрокурора. Однако мы почему-то не слышим оценки действиям Андрея Портнова. Ни по делу о похищении томов дел Майдана, ни по другим делам, которые свидетельствуют о том, что этот адепт Януковича имеет неограниченный доступ к материалам следствия и государственной тайны", - добавляет Юрчишин.
По словам нардепа, приоритетом для политически зависимых ГБР и Офиса генпрокурора является не установление справедливости, а воплощение реванша клана Януковича.
"Речь идет об установлении полицейского государства, которое происходит галопирующим темпом во время карантина. ГБР и Офис генпрокурора сегодня - это руки Портнова и Януковича в Украине, которыми фактически разваливают дела Майдана", - резюмирует Юрчишин.
10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак.
ганьба на ваші голови, хахли шпекнуті