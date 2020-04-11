Венедиктова обманывает общество. Это видно по делу о гибели мужчины в офисе ПР в 2014-м, - нардеп "Голоса" Юрчишин

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Ситуация с расследованием дела о гибели мужчины в офисе "Партии регионов" в 2014 году показывает, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова дважды осознанно сказала неправду.

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, не существует никаких препятствий для расследования преступлений, совершенных во время Революции достоинства. Поэтому, призывы отменить амнистию для участников Революции - это попытка понравиться представителям режима Януковича и их сторонников", - утверждает он.

"Во-вторых, госпожа Венедиктова явно ввела в заблуждение общество, обещая быть беспристрастной. Мы видим системное наступление на достижения Революции достоинства, дискредитацию ее участников со стороны политически зависимых ГБР и Офиса генпрокурора. Однако мы почему-то не слышим оценки действиям Андрея Портнова. Ни по делу о похищении томов дел Майдана, ни по другим делам, которые свидетельствуют о том, что этот адепт Януковича имеет неограниченный доступ к материалам следствия и государственной тайны", - добавляет Юрчишин.

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По словам нардепа, приоритетом для политически зависимых ГБР и Офиса генпрокурора является не установление справедливости, а воплощение реванша клана Януковича.

"Речь идет об установлении полицейского государства, которое происходит галопирующим темпом во время карантина. ГБР и Офис генпрокурора сегодня - это руки Портнова и Януковича в Украине, которыми фактически разваливают дела Майдана", - резюмирует Юрчишин.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак.