Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман

3366

Государство не выделило финансирование на Павлоградский химический завод, который производит, перерабатывает и утилизирует ракетное топливо. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производство ракет "Вільха".

Об этом Цензор.НЕТ рассказал директор завода Леонид Шиман.

"ПХЗ сейчас в критическом состоянии - с начала года мы не получаем финансирования, в Гособоронзаказе 2020-го года на нас и на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены. ... Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек, если деньги не поступят в ближайшее время - уволим еще 190. Вопрос, зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?" - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Испытания ракеты "Нептун" прошли успешно - цель была поражена с дистанции 75 км, но на дальнейшую разработку ракеты государство не выделяет денег, - Бутусов

ПХЗ владеет технологией производства твердого ракетного топлива. Это топливо необходимо для всех серийных и перспективных ракет украинского производства. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли.

"Украина пока наладила серийное производство всего лишь одного типа ракет дальнего действия - "Вільха", выпущена первая партия по заказу 19-го года, но надо продолжать работу. В случае нового широкомасштабного наступления РФ с помощью "Вільхи" мы получаем средство сдерживания. Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что ответные удары "Вільхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского". А если "Вільхи" в войсках не будет - то чем бить по тылам противника?" - говорит Шиман.

Также на Цензор.НЕТ: В Одесской области успешно провели испытания ракеты "Вільха-М", способной поражать цель на расстоянии 120 км, - Данилов. ВИДЕО

Помимо производства, завод владеет технологией переработки и утилизации ракетного топлива, умеет продлевать ресурс ракет и производит разные виды взрывчатки.

"Все эти технологии на протяжении многих лет были созданы за счет средств украинских налогоплательщиков, это многие миллиарды гривен. Мы освоили уникальные технологии, которыми большинство стран мира не владеет. ... При этом программы производства не закрываются, то есть, вполне вероятно, что мы сегодня тратим на увольнение деньги, а завтра снова будем тратить на набор", - пояснил Шиман.

Читайте также: ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Вильха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром"

В России аналогичный завод "Каменский" находится недалеко от границы Украины, в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Этот завод сейчас работает по полной программе.