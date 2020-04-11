За сутки в США из-за коронавируса умерли более 2,2 тыс. человек, число зараженных превысило 500 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об свидетельствуют данные служб здравоохранения Соединенных Штатов.
При этом наблюдается ежедневный рост числа летальных исходов. Только за последние сутки в США умерли более 2,2 тыс. человек.
В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 172 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - 7,8 тыс. человек.
В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 54,6 тыс. инфицированных. В штате Калифорния - более 21 тыс. Там за сутки прирост составил 301 случай заболевания.
Из заболевших коронавирусом в США вылечились 27,3 тыс. человек.
Как сообщалось, по состоянию на утро 11 апреля во всем мире зарегистрировали 1 698 416 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 102 774 летальных случая.
В субботу, 11 апреля, в Кремле подтвердили, что празднование Дня Победы, несмотря на эпидемию коронавируса, состоится, сообщает РИА Новости.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно".
Ранее сообщалось, что Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая, поскольку они находятся в возрастной группе риска.