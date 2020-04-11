У главы Сарненской районной госадминистрации Кохана подтвердили коронавирус

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, недавно появился сухой кашель. А так как у меня по работе много ежедневных контактов, решили сделать тест на COVID-19, чтобы не рисковать и предотвратить распространение вируса.
К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный", - написал он.
В настоящее время он находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо и продолжает удаленно работать из дома. Также Кохан подтвердил, что передал список своих контактов эпидемиологической службе для проведения тестов и принятия необходимых мер.
Напомним, согласно данным Минздрава Украины, по состоянию на утро 11 апреля в Ривненской области подтверждениы 103 случая заболевания коронавирусом.