Обстрел у Новозвановки: ранен защитник Украины

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война,ато,оос

Российские оккупанты открыли огонь по позиция сил ООС в районе Новозвановки из автоматических станковых гранатометов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Эвакуационной техникой воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", — сказано в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения ООС дали отпор агрессору. Потери противника уточняются.

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"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", — добавили в штабе.

Обстрел у Новозвановки: ранен защитник Украины 01

Операция Объединенных сил
Луганщина обстрел ранение операция Объединенных сил
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+4 SER BERBA
"До Києва з ОАЕ прибув літак із 113 українцями та медичним вантажем на борту. Зокрема,йдеться про засоби інд. захисту та 6 тисяч літрів дезінфікуючого засобу."
А нащо ми свої дез.засоби нещодавно до Італії відправили?
Чекаємо новину:"Україна відправляє 6 тис.литрів дез.засобів"
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11.04.2020 17:42
+3 SER BERBA
Зеленський: розведення допомогло зменшити обстріли...
Серйозно?
У нас загиблих і поранених в рази більше, ніж за аналогічний період минулого року... дійсно, якщо про обстріли і вбитих мовчати- то напевне їх поменшало...
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11.04.2020 17:41
+3 SER BERBA
Міністр оборони Таран працює на Росію. Задача - зупинити рух України до НАТО
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11.04.2020 17:49
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