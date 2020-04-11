С начала суток наемники РФ семь раз нарушили режим прекращения огня, ранены трое украинских воинов, - Минобороны

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В течение 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы Минобороны.

По данным ведомства, с начала суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем 122-мм калибра и 120- и 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражескую активность", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Утром российские наемники с направления населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по украинским защитникам вблизи Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийские снаряда 122-мм калибра и 28 мин 120-мм калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

После обеда из минометов 120-мм и 82-мм калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой.

"По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря мужеству и решимости военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия", - сообщили в Минобороны.

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Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра обстреляли украинских защитников неподалеку от Славного и Широкино.

"Вследствие преступных действий российских оккупантов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются.

На участках разведения № 1, № 2 и № 3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" придерживается", - отметили в ведомстве.

Также в Минобороны сообщили, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, а в районе проведения ООС принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.