Предложения Порошенко по страхованию медработников на случай инфицирования COVID-19 внесены на рассмотрение бюджетного комитета ВР

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Предложения Порошенко по страхованию медработников на случай инфицирования COVID-19 внесены на рассмотрение бюджетного комитета ВР

Предложения лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко о введении страхования медицинских работников на случай заболевания коронавирусом официально внесены на рассмотрение бюджетного комитета Верховной Рады Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС", об этом сообщил член комитета по вопросам бюджета, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Предложения пятого Президента Украины предусматривают внесение соответствующих изменений в Государственный бюджет. В частности, в рамках бюджетной программы "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" или за счет резервного фонда правительство должно обеспечить финансирование страховых выплат в таких случаях и в следующих размерах:

- в случае инфицирования работника - в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (210 200 грн).

- в случае смерти работника - в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1 576 500 грн).

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Предложения Порошенко также предусматривают, что страховые выплаты должны осуществляться всем медицинским работникам, которые уже заразились коронавирусом до вступления в силу этих норм закона.

Как известно, Порошенко 10 апреля обратился к властям с призывом предусмотреть страховые выплаты врачам на случай заболевания коронавирусом. Он предложил, чтобы страховые выплаты были приравнены к выплатам военнослужащим, находящимся на фронте.

По официальной информации Минздрава, по состоянию на 11 апреля коронавирусом заболели 390 украинских медработников.

Бюджет-2020 Коронавирус и карантин
Порошенко страхование врачи Европейская Солидарность COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+21 Олег Тихонов 055f40a1
Рошен заплатит 2 лярда налогов в бюджет Украины, чучело ты без флажка..ЭТо и есть прибыль народа трускавецкий ты клоун. А вот твоё Шапито 95 по жизни убыточное офшорке кипрской за всю историю заплатило 0 гривен налога.
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11.04.2020 18:34
+17 Олег Тихонов 055f40a1
Нисколько чучело ты ЗЕбильное, фабрика арестована давным давно. Никаких налогов РОшен не платит в бюджет Рашки уже лет 5 точно. Хватит свои фейки гебнявые плодить винторогий..
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11.04.2020 18:38
+12 Tesoro Malu
А сериал « Скоты» за прокат в рашке- говняшке сколько платит? Расскажи
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11.04.2020 18:44
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