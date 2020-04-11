Совет по вопросам экономразвития наработает план по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины
"Вчера мы провели первое учредительное заседание, где обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина. Повторю, что сейчас у нас есть только наработки и видение этого плана, которые мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты", - сообщил премьер.
В состав Совета вошли:
- Игорь Петрашко - Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
- Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины
- Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США
- Олег Устенко - советник Президента Украины
- Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times
- Виллем Буитер - профессор Колумбийского университета
- Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы
"Совместными усилиями мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины", - отметил Шмыгаль.