Совет по вопросам экономразвития наработает план по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине, - Шмыгаль

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денис,шмыгаль

Основная задача Совета по вопросам экономического развития - разработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины 

"Вчера мы провели первое учредительное заседание, где обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина. Повторю, что сейчас у нас есть только наработки и видение этого плана, которые мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты", - сообщил премьер.

В состав Совета вошли:

- Игорь Петрашко - Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
- Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины
- Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США
- Олег Устенко - советник Президента Украины
- Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times
- Виллем Буитер - профессор Колумбийского университета
- Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы

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"Совместными усилиями мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины", - отметил Шмыгаль.

Коронавирус и карантин
карантин Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Irada
Хватит, наработали уже до секвестра еще до пандемии.
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11.04.2020 18:44
+6 Бессоница
Ты вы уже наработали, идите в отставку, давайте следующего
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11.04.2020 18:45
+4 ggl chrm
Завязывайте штамповать советы и валите на@уй.
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11.04.2020 18:50
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