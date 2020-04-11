Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира

7156 178
зеленский

После командировки на Донбасс усилилось "желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 

"Сегодня была первая командировка за много недель. Во время карантина общение ограничено. Но я хотел увидеть наших военнослужащих на Донбассе", - написал президент.

Глава государства отметил, что сейчас украинские военнослужащие живут в красном режиме: ограничены передвижение между городами и командировки, они пользуются средствами защиты, постоянно измеряют температуру.

"Сегодня приехал подбодрить, показать нашу поддержку и убедиться, что военно-мобильные госпитали в зоне боевых действий готовы оказать всю необходимую помощь. В части, которую я посетил, есть мобильная ПЦР-лаборатория, передвижной хирургический кабинет, передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет", - сообщил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащим в зоне ООС сделали 500 ПЦР-тестов на COVID-19, все результаты - отрицательные, - сообщили Зеленскому

"По дороге к Богдановке, в полях, среди озимой пшеницы, пестрело большое облако дыма. Это еще больше обострило ощущение войны. И хотя на участке разведения сил "Петровское", как и на других двух, обстрелов нет, этот дым еще больше усилил желание закончить войну и достичь мира. Чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности.

Мы все с вами выдержим и победим. Обязательно - вместе", - добавил президент.

Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира 01

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+54 SER BERBA
он предатель Украины, агент кремля.
показать весь комментарий
11.04.2020 19:14
+49 Светлана Т.
Турбокапитуляция?
показать весь комментарий
11.04.2020 19:08
+46 ptn hlo 428037f7
Чёрт 80-го уровня. Четырежды откосивший от армии преЗЕдент общается с командущим ВМС Игорем Воронченко. Руки в карманах. Спасибо хоть не на корточках и без семок, быкота ты криворожская Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира - Цензор.НЕТ 1147
показать весь комментарий
11.04.2020 19:16
Смотреть комментарии