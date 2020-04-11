Без кредита МВФ Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко. ВИДЕО

6848 142

Украине удастся избежать дефолта без сотрудничества с Международным валютным фондом.

Такую уверенность высказал министр финансов Сергей Марченко в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие "антиКоломойского" законопроекта - это жизненно важная проверка, - посол ЕС Маасикас

Он подчеркнул, что без принятия "антиколомойского" закона МВФ не предоставит Украине кредит, однако в таком случае и дефолта не будет. "Но это будет очень сложно", - отметил глава Минфина.

В то же время, Марченко уверен, что сегодня есть все условия, чтобы принять этот закон.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом он соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Также читайте: У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35 Valentin Nasus
О, нас уже готовят к принятию того факта, что для команды Зеленского важнее удовлетворить своего хозяина - Коломойского, а не решить проблемы страны. Готовимся к концу спектакля.
показать весь комментарий
11.04.2020 19:39
+24 Олег Тихонов 055f40a1
Ну Польша вон полностью закрыла сотрудничество с МВФ...Но в Польше же нет 73% ЗЕбилов, таких грабителей и воров типа Ахметки и Бабломойского....откровенных предателей типа Медведчука, Зеленского, Ермака..
показать весь комментарий
11.04.2020 19:41
+23 Solo
Ага. Золотовалютные резервы обнулятся, гривна рухнет, пенсии, зарплаты бюджетникам и просто зарплаты тоже обнулятся, включат печатный станок. В долг стране тоже давать никто не будет, ибо несотрудничество с МВФ в данной ситуации - верный признак, что страна в финансовом и коррупционном смыслах - полное дерьмо. Можно перечислять и перечислять последствия. Всё будет не намного лучше, чем при дефолте, а, может, и хуже. И всё это на фоне возврата Кломойскому Приватбанка или/и миллиардов долларов из бюджета Украины. Будет весело.
Впрочем, Зеленский может ещё пойти по пути Януковича и попросить денег у Путина - понятно, чем за это придется заплатить.
показать весь комментарий
11.04.2020 19:52
Смотреть комментарии