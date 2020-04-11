COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

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дарницкий

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +9
- Дарницкий - +10
- Деснянский - +2
- Днепровский - +5
- Оболонский - +1
- Печерский - +6
- Подольский - +3
- Святошинский - +2
- Соломенский - +3
- Шевченковский - +7

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве будут вводить принудительный карантин в организациях, где зафиксируют заболевание коронавирусом, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 84. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 49 случаев коронавируса, в Дарницком - 56, в Шевченковском - 51, Голосеевском - 38, Оболонском - 25, Подольском - 26, Днепровском - 28, Деснянском - 22.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 17.

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе 01

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе 02

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Bogdan_
Так, MortalRate посчитали - 73/2511 * 100% = 2,9%
Давайте посчитаем CureRate ("излечимость") - 79/2511 * 100% = 3.14%
Теперь мы знаем, что шанс помереть 2.9%, шанс вылечиться 3.14%, шанс услышать манипуляции с циферками от дядек в костюмах 93.96%
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11.04.2020 19:39
+1 Владимир Д 93e0c8ca
Ну что вы, конечно способствует, только за границей, особенно в Испании, куда недавно летал лечится главный потрох.
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11.04.2020 19:52
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