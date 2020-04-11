48 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 396 заболевших, - Кличко

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Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек. Один случай - летальный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Динамика распространения вируса в столице - тревожная. Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась на 48 человек. Один случай - к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - подчеркнул Виталий Кличко.

Среди заболевших: 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет. Три девочки - 3, 11 и 15 лет.

24 человека - от 20 до 82 лет. И 12-летний мальчик.

Среди киевлян заболевших за минувшие сутки - 5 медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я еще раз обращаюсь ко всем: не преуменьшайте угрозу, не пренебрегайте правилами! И напомню: в эти выходные, для контроля за соблюдением ограничений, правоохранители будут нести усиленную службу. - Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому, не идите туда, где вас могут оштрафовать! Оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких", - призвал жителей столицы Виталий Кличко.