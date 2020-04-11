48 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 396 заболевших, - Кличко

2128 39
кличко

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек. Один случай - летальный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Динамика распространения вируса в столице - тревожная. Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась на 48 человек. Один случай - к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - подчеркнул Виталий Кличко.

Среди заболевших: 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет. Три девочки - 3, 11 и 15 лет.

24 человека - от 20 до 82 лет. И 12-летний мальчик.

Среди киевлян заболевших за минувшие сутки - 5 медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я еще раз обращаюсь ко всем: не преуменьшайте угрозу, не пренебрегайте правилами! И напомню: в эти выходные, для контроля за соблюдением ограничений, правоохранители будут нести усиленную службу. - Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому, не идите туда, где вас могут оштрафовать! Оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких", - призвал жителей столицы Виталий Кличко.

48 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 396 заболевших, - Кличко 01

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6 ptn hlo 428037f7
Карантин во всем мире, это оружие против вируса. В Украине, где имитация борьбы против вируса, карантин это оружие для обосравшейся власти против украинцев и массовых протестов.
показать весь комментарий
11.04.2020 19:53
+6 ptn hlo 428037f7
На протяжении недель, Зеленский в каждом своем обращении говорит о том, что в Украину прибывают миллионы тестов, десятки миллионов экспресс-тестов, миллиарды масок с распираторами, тонны антисептиков.
У меня есть вопрос: где это все?
показать весь комментарий
11.04.2020 19:58
+2 ptn hlo 428037f7
, рєбята прийшли прибарахлитись48 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 396 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 7614
показать весь комментарий
11.04.2020 20:02
Смотреть комментарии