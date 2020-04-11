"Мой герой - это ты", - Минздрав и ВОЗ представили украинский вариант книги для детей о борьбе с COVID-19

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В создании сказки "Мой герой - это ты", которую теперь перевели на украинский язык, принимали участие более 1700 детей, родителей, опекунов, психологов и педагогов из 104 стран мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Минздрав и ВОЗ представляют украинскую редакцию детской книги о борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 1700 детей, родителей, опекунов, психологов и педагогов из 104 стран мира поделились своими историями и опытом борьбы с пандемией COVID-19. Благодаря этому была создана сказка "Мой герой - это ты".

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Главные герои произведения помогают ребенку понять эмоции и чувства, которые могут возникать из-за пандемии COVID-19.

"Эту сказку ребенку либо небольшой группе детей должны прочитать родители, опекуны, психологи или педагоги. Детям не рекомендуется читать книгу самостоятельно без поддержки взрослых", - отмечают в Минздраве.

Сообщается, что книгу напечатают и передадут онкологическим больницам и детским домам в Украине в конце апреля.

Электронный вариант доступен по ссылке.

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Напомним, на утро 11 апреля зафиксировано 2511 случаев COVID-19 в Украине, умерли 73 человека, 79 - выздоровели.