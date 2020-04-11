У ВСУ недостаточно индивидуальных средств защиты для обеспечения личного состава, - глава Минобороны Таран

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У военнослужащих и военных медиков Вооруженных сил Украины недостаточно защитных средств для обеспечения всего личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН.Тиждень", опубликованном на сайте Минобороны, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Отвечая на вопрос, хватает ли защитных средств для военнослужащих и военных медиков, министр сказал: "Откровенно говоря, нет. Не хватает. Для того, чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает. Но мы ведем работу, и очень благодарны руководству государства, которое выделяло изначально, с первого самолета, который прилетел из Китая (с помощью), нам было выделено значительное количество средств".

Кроме того, как сообщил Таран, в ВСУ есть три передвижные мобильные лаборатории для тестов.

"Лаборатории с уникальными возможностями. Одна лаборатория ориентирована для помощи МОЗ и проведения таких тестов на западном направлении. И по одной лаборатории на Донецком и Луганском направлениях. Они там сейчас физически расположены - в Донецкой и Луганской областях. Мы где-то около сотни тестов закупили - речь идет о тестах, разработанные и закупленные в Институте молекулярной биологии в Киеве. Если эти тесты пройдут успешные испытания, мы будем их закупать для наших лабораторий массово", - отметил министр.

Вместе с тем Таран отметил, что на фронте очень тяжело соблюдать меры безопасности, в частности, социальную дистанцию: "Если у нас появится коронавирус в тех частях, которые задействованы в боевых действиях, находящихся на передовой, это будет очень-очень трудно. Именно поэтому мы осуществляем все возможные меры для предотвращения коронавируса в ВСУ".

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"На сегодня мы имеем уже пять случаев COVID-19 в Вооруженных Силах, и один случай, когда человек погиб. Но все эти случаи связаны с людьми не на передовой, а с теми, кто находится в тылу. Два случая заболевания обнаружили среди офицеров в Киеве. Один случай, когда человек умер, это работница котельной воинской части в Ивано-Франковской области, она общалась с кем-то и была заражена во время общения. Случаев в частях, ведущих боевые действия, у нас нет. В то же время мы принимаем все меры для контроля ситуации. Во-первых, все военнослужащие постоянно, когда заходят на территорию части, проходят термоконтроль с помощью инфракрасных термометров. Во-вторых, всем, кто находится в штабах, ограничили количество командировок, служебных совещаний, и, по возможности, они общаются с помощью средств связи. Кроме того, мы постоянно осуществляем дезинфекцию с помощью штатных средств РХБЗ (радиационная, химическая, биологическая защита), как территорий, прилегающих к воинским частям, так и объектов инфраструктуры на территориях военных городков. В частности, за сутки около 500 кв. м мы осуществляем дезинфекцию своими штатными силами. В районе ООС мы уже развернули четыре полевых госпиталя, - на всякий случай, если будет необходимость в дополнительных койкоместах. В ООС также работают сейчас врачи, которых мы направили дополнительно для контроля над ситуацией. В резерве у нас находятся более 40 лечебно-сестринских бригад, которые будут задействованы в случае необходимости. То есть, делаем все возможное для контроля, предотвращения, а также для обеспечения готовности в случае, если ситуация будет ухудшаться и затронет, в том числе, военных в зоне ООС", - сказал министр.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 11 апреля в Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 73 человека умерли, 79 - выздоровели.