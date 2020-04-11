10 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Одесской области, в том числе у двоих детей, - ОГА

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Уже у 63 человек в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще 10 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели - 4 женщины в возрасте от 36 до 71 лет и 8-летняя девочка. И четверо мужчин - от 34 до 80 лет и трехлетний мальчик", - написал он.

По его словам, данные случаи зафиксированы в Одессе, Беляевке, Сарате, Измаиле и поселке Староказачье Белгород-Днестровского района.

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"По информации от медиков, ни один из них за границу не выезжал. Одна из заболевших недавно была на поминальном ужине. Там она контактировала с инфицированным человеком, вернувшимся из Польши", - отметил он.

"Еще раз обращаюсь ко всем: необходимо ограничить социальные контакты! Мы должны разорвать цепь новых заражений. В противном случае, количество новых случаев будет стремительно расти, а ограничения будут продолжены.

Будьте ответственными, берегите себя и близких!" - резюмировал глава ОГА.